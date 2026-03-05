Alerta por tormentas en Tucumán: advierten lluvias intensas

Las condiciones meteorológicas vuelven a encender la alerta en Tucumán. Para esta noche y la madrugada se esperan tormentas que podrían dejar lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, con precipitaciones que podrían ser abundantes en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con las proyecciones de los modelos meteorológicos, además de estas tormentas iniciales se prevé el ingreso de un nuevo período de lluvias persistentes que afectará a la provincia durante varios días, explicó el profesor Cristofer Brito, del Observatorio Tucumán del Servicio Meteorológico Nacional pronósticos indican que, entre hoy y el próximo martes 10, los acumulados podrían superar los 100 milímetros en algunos sectores

El especialista advierte que se trata de estimaciones basadas en modelos meteorológicos —en este caso el modelo europeo— por lo que los valores pueden variar, registrándose más o menos lluvia de lo previsto. Sin embargo, coinciden en que el escenario general indica varios días consecutivos con precipitaciones, aunque no necesariamente de forma continua.

Ante esta situación, se.recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas urbanas propensas a anegamientos. Entre las principales medidas se destaca mantener limpios los desagües, evitar arrojar basura en la vía pública y estar atentos a los reportes oficiales ante posibles alertas meteorológicas.

El período de inestabilidad podría extenderse durante gran parte de la semana, con lluvias intermitentes que, acumuladas, podrían generar importantes registros en distintos puntos de Tucumán.