Secuestran mercadería extranjera sin aval aduanero en un control policial en León Rougés

Título



CLa Policía secuestró celulares, impresoras, una tablet y otros productos de origen extranjero sin documentación aduanera durante un control vehicular en León Rougés.

Personal de la Unidad Regional Oeste, a través de la Comisaría de León Rougés, secuestró una importante cantidad de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero durante un control vehicular realizado en la jurisdicción.

El procedimiento se llevó a cabo el 4 de marzo mientras efectivos realizaban recorridos preventivos sobre la Ruta Nacional 38. En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Renault Kangoo que circulaba de sur a norte con destino a San Miguel de Tucumán.

Durante la inspección del rodado, conducido por Alexis Romero Pinto, mayor de edad y domiciliado en Banda del Río Salí, los policías detectaron una serie de artículos de origen extranjero sin la documentación aduanera correspondiente.

Entre los elementos incautados se encontraban una plancha, una pava eléctrica, dos impresoras, un set de colchón inflable, una tablet, cuatro teléfonos celulares, dos cubiertas, esquineros y un bulto con prendas deportivas.

Ante la irregularidad detectada, se dio intervención a la Dirección General de Aduanas, que avaló el procedimiento policial y dispuso la retención de toda la mercadería por tratarse de una presunta infracción a la Ley N.º 22.415 del Código Aduanero.

El procedimiento fue supervisado por autoridades de la Unidad Regional Oeste, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino de los productos incautados.