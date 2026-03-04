Cielo cubierto y las lluvias llegarán por la tarde

El Servicio Meteorológico informa que la provincia entrará en alerta amarilla en la noche del miércoles y madrugada del jueves, por tormentas intensas. Pero las marcas térmicas no se alejan todavía de los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 17° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del sudoeste a 4 km/h y la visibilidad es de 8 km.