viernes 6 de marzo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1435Blue: $1415Bolsa: $1439.5CCL: $1478.7Mayorista: $1416Cripto: $1462.3Tarjeta: $1865.5
4 Mar 2026

Cielo cubierto y las lluvias llegarán por la tarde

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 17° de mínima y 29° de máxima.

El Servicio Meteorológico informa que la provincia entrará en alerta amarilla en la noche del miércoles y madrugada del jueves, por tormentas intensas. Pero las marcas térmicas no se alejan todavía de los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 17° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del sudoeste a 4 km/h y la visibilidad es de 8 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Le robaron el celular al Padre Nicolás mientras celebraba misa en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario

🔥 tendencia

Desgarrador relato: “¿Por qué me hicieron esto? Yo soy bueno”, gritó el hombre incendiado en plena calle

Federico Pereyra palpita los cuartos de final ante River: “Será un fin de semana muy importante”

La Legislatura designó a Agustín Fernández como nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán

Boleto estudiantil: qué hacer si el sistema arroja errores y cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Fuertes lluvias en el sur tucumano: anegamientos, evacuados y complicaciones en la R38