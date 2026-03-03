Sociedad 3 Mar 2026
La jornada inicia bajo alerta naranja
El Servicio Meteorológico Nacional informa que el territorio provincial se encuentra bajo alerta naranja por posibles tormentas fuertes. El porcentaje de probabilidad de lluvias subió a un 70%, tal como MONTERIZOS adelantó el día lunes. Las próximas 48 horas se esperan sean inestables y con dos o tres grados menos.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 23° de mínima y 27° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 93%. El viento corre del oeste a 9 km/h y la visibilidad es de 10 km.