La jornada inicia bajo alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el territorio provincial se encuentra bajo alerta naranja por posibles tormentas fuertes. El porcentaje de probabilidad de lluvias subió a un 70%, tal como MONTERIZOS adelantó el día lunes. Las próximas 48 horas se esperan sean inestables y con dos o tres grados menos.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 23° de mínima y 27° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 93%. El viento corre del oeste a 9 km/h y la visibilidad es de 10 km.