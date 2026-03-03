Corte total en la ruta 307 por derrumbes en la zona del Aluvión



La Ruta Provincial 307 permanece con corte total a la altura del kilómetro 36,5, en el sector conocido como El Aluvión, según informó la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán.

De acuerdo al reporte oficial, la situación se originó por el arrastre de material sobre la calzada, producto del desborde de un arroyo en la zona. Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la acumulación de sedimentos y barro que impiden la circulación vehicular.

Desde el organismo indicaron que personal de Vialidad se encuentra en camino para intervenir y realizar las tareas de despeje correspondientes. Hasta tanto se normalice la situación, el tránsito permanecerá completamente interrumpido en ese tramo.

Se recomienda a quienes tengan previsto circular por la ruta que eviten la zona y consulten el estado actualizado de caminos antes de emprender viaje, especialmente en dirección a los Valles Calchaquíes.