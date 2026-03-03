Colegio Santísimo Rosario se convierte en la primera institución monteriza en prohíbe el uso del celular

El Colegio Santísimo Rosario se convirtió en la primera institución educativa de Monteros en anunciar, a través de un comunicado, la prohibición del uso de celulares dentro del establecimiento escolar desde el ciclo lectivo 2026 como elemento recreativo. Una de las vías de difusión del comunicado fue a través de su cuenta oficial de Facebook, en la que se informa a toda la comunidad la nueva medida tomada.

La decisión se fundamenta en la Ley Provincial N° 9.852, sancionada por la Legislatura de Tucumán el 19 de diciembre de 2024 y promulgada por el gobernador Osvaldo Jaldo el 23 de diciembre del mismo año, que regula el uso de dispositivos móviles en el ámbito educativo.

¿Qué dice la normativa? Esta establece que los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos similares solo pueden ser utilizados en tres situaciones específicas: como herramienta pedagógica, bajo las modalidades que determine la autoridad educativa; por razones de salud o discapacidad, con autorización previa de la institución; y en casos de emergencia médica o de seguridad. De esta manera, se restringe su uso libre en las aulas y recreos.

El documento legal también dispone que el Ministerio de Educación de Tucumán debe promover debates en cada comunidad educativa sobre el uso adecuado de los celulares, establecer pautas mínimas para su regulación y adoptar medidas para prevenir problemáticas vinculadas al uso excesivo de dispositivos, como la ludopatía digital. Asimismo, otorga facultades para reglamentar las autorizaciones especiales previstas en la ley, garantizando un marco regulatorio uniforme en toda la provincia.

La sanción de la Ley 9.852 fue fruto de un consenso entre legisladores de distintos espacios políticos, quienes debatieron sobre la necesidad de restringir —y no prohibir totalmente— el uso de celulares en las aulas. Se reconoció que estos dispositivos pueden ser una herramienta pedagógica valiosa, pero también que su uso desmedido afecta la concentración, la convivencia y la salud emocional de los estudiantes.

Con esta base normativa, el Colegio Santísimo Rosario se convierte en referente dentro de Monteros, alineándose con la política provincial que busca jerarquizar el aula como espacio de aprendizaje, proteger la salud emocional de los estudiantes y fomentar vínculos cara a cara, tal como lo expone en el comunicado emitido.