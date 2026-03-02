sábado 12 de septiembre de 2026
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2 Mar 2026

Semana inestable: sol, tormentas y un gradual descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional informa posibles lluvias y tormentas aisladas en un 40 y 70% para los próximos días. La semana inicia con sol. Pero las posibles lluvias generarán nubosidad variable. Y se destaca que la temperatura máxima descenderá gradualmente hasta los 22°C, para el viernes.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 22° de mínima y 34° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 92%. El viento corre del este a 4 km/h y la visibilidad es de 10 km.

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