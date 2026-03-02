Francisco “Panchito” Serra inauguró el 114° período de sesiones con balance de gestión y nuevos proyectos estratégicos

En el inicio del 114° período de sesiones ordinarias, Francisco “Panchito” Serra realizó un balance integral de su gestión, con especial énfasis en la administración económica del municipio en un contexto nacional complejo. El jefe municipal remarcó que Monteros logró sostener el equilibrio financiero, manteniendo los servicios esenciales, el pago de salarios en tiempo y forma y la continuidad de la obra pública sin recurrir a aumentos desmedidos en la presión tributaria. Señaló que la gestión priorizó el ordenamiento del gasto público, la optimización de los recursos propios y la planificación estratégica para que cada inversión tuviera impacto real en la calidad de vida de los vecinos.

En materia de infraestructura urbana, Serra repasó los trabajos de pavimentación y repavimentación de calles, la mejora del alumbrado público con recambio a tecnología LED y la recuperación de espacios verdes en distintos barrios. También destacó intervenciones en desagües y tareas preventivas ante períodos de intensas lluvias, subrayando que muchas de estas acciones fueron ejecutadas con mano de obra municipal, lo que permitió reducir costos y fortalecer el empleo local.

El intendente dedicó un apartado especial a la educación. Enumeró las tareas de puesta en valor realizadas en distintos establecimientos escolares de cara al ciclo lectivo 2026, que incluyeron trabajos de pintura, albañilería, reparación eléctrica, plomería, limpieza de tanques y mantenimiento integral. Remarcó que el municipio mantiene un diálogo permanente con equipos directivos y comunidades educativas, entendiendo que invertir en infraestructura escolar es apostar al futuro de Monteros.

En cuanto a los servicios públicos, Serra destacó la continuidad de operativos de limpieza, desmalezado y mantenimiento urbano, así como la rápida respuesta ante contingencias climáticas que afectaron a distintos sectores de la ciudad. Afirmó que se reforzó el parque automotor municipal y se mejoraron los circuitos operativos para garantizar mayor eficiencia en la prestación de servicios.

El discurso también incluyó un eje vinculado al desarrollo productivo. Serra señaló que el municipio acompañó al comercio local y a los emprendedores mediante la promoción de ferias, eventos culturales y deportivos que dinamizan la economía. En ese sentido, sostuvo que Monteros continúa consolidándose como un polo regional en el sur tucumano, tanto en el ámbito cultural como deportivo, generando movimiento económico y oportunidades para distintos sectores.

De cara al 2026, el intendente anunció la continuidad de obras de urbanización en distintos barrios, nuevos proyectos de infraestructura vial y la modernización administrativa del municipio mediante procesos de digitalización de trámites. También anticipó el fortalecimiento de políticas sociales y la planificación estratégica en materia de ordenamiento territorial, con el objetivo de proyectar un crecimiento sostenible.

En el tramo final de su mensaje, Serra convocó a los concejales a trabajar con responsabilidad y diálogo institucional, señalando que los desafíos económicos requieren consensos y planificación. “Monteros no puede detenerse. Cada decisión que tomemos debe estar orientada a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y a consolidar un desarrollo sostenido”, expresó.

En el tramo final, Serra homenajeó al exintendente Carlos Arquez, mencionandolo como una fe las figuras relevante de la historia política e institucional de Monteros.

Por último, el intendente dedicó esta apertura a la memoria de la Prof. Lucía Boffano, ex funcionaria municipal fallecida meses atrás. "Lucía, avivó la llama de la gestión turística en nuestra ciudad. Te vamos a extrañar siempre", finalizó.

Con esta apertura, quedó formalmente inaugurado el 114° período legislativo, que tendrá como ejes centrales la economía municipal, la infraestructura urbana y el desarrollo integral de la ciudad durante 2026.

La Sesión, que pasó a un cuarto intermedio tras el discurso, estuvo presidida por el concejal Daniel López, que fue acompañado por la vicepresidenta 1° Noelia Varas, la vicepresidenta 2° Eva Guerra, y los concejales, María del Carmen "Cuyi" Carrillo, Ramón "Toshico" Castro, Adriana Boffano, Rosana "Bony" Chabán,, Lucas Frontini, Mauricio Ovejero y Belen Serra.