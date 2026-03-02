El Ministerio y el municipio de Monteros avanzan en acciones conjuntas en salud mental y ambiente

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán y la Municipalidad de Monteros avanzan en un trabajo conjunto para fortalecer el abordaje de la salud mental y organizar una nueva maratón ambiental en la ciudad.



El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, encabezó una reunión junto a equipos de Salud Mental y Salud Ambiental del Sistema Provincial de Salud, en la que recibió a representantes técnicos de la Municipalidad de Monteros para coordinar acciones conjuntas en materia de salud mental y acompañar la organización de una nueva edición de la maratón ambiental en la ciudad.

Del encuentro también participaron los secretarios de Salud, Marcelo Montoya y Cristina Majul, además de la concejal Belén Serra, la secretaria de Desarrollo Social Lorena Belmonte y la coordinadora de Salud Mental, Laila Jaliz. Durante la reunión se analizaron las principales necesidades locales y se delinearon estrategias para fortalecer el trabajo articulado entre municipio y provincia a lo largo del año.

Uno de los ejes centrales fue la situación de salud mental en Monteros, donde el Concejo Deliberante declaró la emergencia en esta área. Desde el ámbito municipal señalaron que la ordenanza permitió reorganizar el abordaje desde distintas especialidades, aunque remarcaron la necesidad de consolidar la articulación con la Provincia para atender casos de mayor complejidad.

En ese sentido, se destacó el acompañamiento del Ministerio en el Hospital de Monteros mediante capacitaciones vinculadas al abordaje de adicciones, una problemática prioritaria para la comunidad. También se subrayó el trabajo coordinado con el director del efector, Ariel Juárez, en el fortalecimiento de las redes de contención y seguimiento.

Por otra parte, se avanzó en la planificación de una nueva edición de la maratón ambiental, iniciativa que ya se desarrolló el año pasado y que busca promover hábitos saludables y conciencia ambiental. Según anticiparon, se realizarán próximas reuniones técnicas para definir detalles organizativos.

Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener una agenda conjunta que permita garantizar seguimiento, contención y nuevas estrategias de intervención en salud mental, consolidando un esquema de trabajo coordinado entre provincia y municipio.