Jaldo presidió el inicio del 121° período de sesiones ordinarias de la Legislatura

En materia educativa, el gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que se cumplieron los compromisos asumidos en 2025, entre ellos la ampliación del plan de alfabetización, la incorporación del inglés desde primer grado en las escuelas públicas y el fortalecimiento de la formación docente. Destacó la entrega de 800 mil libros, la extensión de la jornada escolar en más del 55% de las primarias, casi 7.000 titularizaciones docentes y el alcance del boleto estudiantil a 100 mil alumnos. Además, anunció capacitación en inteligencia artificial para 2.000 docentes y la ampliación de la jornada escolar hasta llegar al 70% de las escuelas primarias en 2026.

Descenso del delito, inversión en equipamiento y fortalecimiento del sistema penitenciario

En materia de seguridad, el gobernador destacó mejoras en los indicadores delictivos durante 2025 y reafirmó que el área constituye una prioridad estratégica de su gestión. Durante su mensaje en la Legislatura de Tucumán, señaló que se registró una reducción del 32% en los homicidios dolosos —22% por debajo de la media nacional— y una baja del 17% en delitos contra la propiedad, con descensos significativos en robos y sustracción de vehículos. “Estos no son meros números. Detrás de cada indicador hay un Estado presente y miles de hombres y mujeres que todos los días salen a cuidar a los tucumanos”, afirmó.

El mandatario también resaltó los avances en la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del control fronterizo mediante el Operativo Lapacho y la inversión en equipamiento, tecnología e infraestructura para las fuerzas de seguridad. Asimismo, subrayó la ampliación del sistema penitenciario con la puesta en funcionamiento del Complejo Penitenciario Benjamín Paz y el avance de la alcaldía de Las Talitas, al tiempo que ratificó que en 2026 se continuará invirtiendo en profesionalización, infraestructura y prevención del delito para garantizar mayor tranquilidad en la provincia.

Seguridad alimentaria, asistencia a familias y apoyo a emprendedores

En el área social, el jefe del PE destacó que la política del Gobierno provincial priorizó garantizar la alimentación y la contención de las familias en un contexto económico complejo. Durante su mensaje en la Legislatura de Tucumán, señaló que Tucumán realizó una inversión histórica de más de 130 mil millones de pesos en políticas alimentarias durante 2025 y aseguró que “la seguridad alimentaria se ha consolidado como una verdadera política de Estado”.

El mandatario remarcó además que los comedores escolares brindaron cobertura a más de 270 mil estudiantes en 1.100 escuelas, mientras que la Tarjeta Alimentaria Independencia alcanza a más de 100 mil familias y destina más de 4.200 millones de pesos mensuales para fortalecer la economía de los hogares y el consumo en comercios de cercanía. También destacó acciones de inclusión social, prevención de adicciones y el impulso a la economía social mediante el financiamiento de emprendimientos productivos, muchos de ellos liderados por mujeres.

Más conectividad aérea, promoción turística y crecimiento de visitantes

En el área de turismo, destacó el crecimiento de la actividad durante 2025 y lo vinculó con una estrategia de promoción, fortalecimiento de la conectividad aérea y articulación con el sector privado. Durante su discurso en la Legislatura de Tucumán, el mandatario afirmó que la provincia logró posicionarse como un nodo estratégico en el norte argentino gracias a nuevas rutas aéreas y al impulso de eventos culturales, deportivos y de turismo de reuniones.

En ese marco, mencionó el rol del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y el incremento en la conectividad con compañías como Copa Airlines, LATAM Airlines y Aerolíneas Argentinas. Según indicó, Tucumán fue en 2025 la provincia con mayor crecimiento de pasajeros transportados por Aerolíneas Argentinas, con un aumento superior al 15%. “Hoy el país y el mundo ha puesto sus ojos en nuestra provincia”, afirmó