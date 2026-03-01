El Chaqueño Palavecino cantó hasta el mediodía y rompió su propio récord en la Serenata a Cafayate

La 52º edición de la Serenata a Cafayate tuvo un desenlace que ya forma parte de la historia grande del folklore argentino. El Chaqueño Palavecino subió al escenario de la Bodega Encantada a las 6:00 de la mañana y se despidió recién al mediodía, rompiendo su propio récord y extendiendo la fiesta hasta que el sol estuvo en lo más alto.

Durante seis horas ininterrumpidas, el artista desplegó un repertorio que superó las 115 canciones, sosteniendo una conexión absoluta con el público que resistió el amanecer y transformó la madrugada en una verdadera celebración popular.

La postal fue impactante: miles de personas acompañando cada zamba, chacarera y gato mientras el cielo clareaba sobre Cafayate. Lejos de bajar la intensidad, el show creció con el paso de las horas.

En medio del recital, el Chaqueño agradeció el cariño de la gente y destacó el crecimiento sostenido del evento. “La Serenata ya quedó chica”, expresó, en alusión a la magnitud de la convocatoria.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando pidió públicamente que se abrieran los portones para permitir el ingreso de quienes se habían quedado sin entradas. El pedido fue ovacionado y permitió que más personas se sumaran a un final que ya es considerado uno de los más históricos del festival.

Un récord que consolida su vínculo con el público

No es la primera vez que el Chaqueño extiende su presentación en Cafayate, pero esta edición superó todas las marcas previas. El gesto de permanecer en el escenario hasta el mediodía reafirmó el vínculo único que mantiene con su público, que lo acompaña sin importar la hora.

La Serenata a Cafayate 2026 no solo cerró con música: cerró con una imagen potente del folklore vivo, masivo y vigente. Y el Chaqueño, una vez más, fue el protagonista de una madrugada que terminó siendo mediodía.