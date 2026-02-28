En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que rescató en la ruta 302

A una semana del dramático hallazgo en la ruta 302, en la localidad de Delfín Gallo, la vida de Raúl Martín Medina cambió para siempre. El jubilado de 77 años fue quien encontró a un bebé recién nacido abandonado entre los pastizales, en medio de una intensa tormenta, y desde entonces no deja de pensar en él.

“Volvía desde San Miguel, llovía mucho. Me descompuse y me paré al costado de la ruta. Cuando iba a subir de nuevo al auto escuché un llanto muy suave. Pensé que era un animalito, pero después me di cuenta de que era una criatura”, recordó Medina.

Sin saber qué hacer, comenzó a pedir ayuda a los vehículos que pasaban, pero nadie se detenía. Finalmente, una pareja en moto frenó y lo asistió. Guiados por el llanto, se internaron en un zanjón cubierto de malezas hasta que encontraron al bebé, desnudo, con el cordón umbilical aún sin cortar y con algunos raspones. Lo envolvieron con un paño limpio y lo trasladaron de inmediato al Hospital Eva Perón.

Evolución favorable

El pequeño, que fue nombrado Raúl en honor a su rescatista, permanece internado en el Servicio de Neonatología. Según el parte médico oficial, tiene entre 38 y 39 semanas de gestación, pesa 3,140 kilos, no requiere asistencia respiratoria y se alimenta con leche de fórmula por succión.

Ingresó con hipotermia debido a la exposición a la tormenta y presentaba laceraciones leves en el costado derecho del cuerpo, pero logró estabilizarse. El director del hospital, Gerardo Murga, indicó además que el cordón umbilical no había sido cortado con un elemento quirúrgico, sino que presentaba signos de tracción, lo que provocó la retracción de los vasos y evitó una hemorragia.

El caso ya cuenta con intervención del Servicio Social y asesoría jurídica, mientras avanza la investigación para determinar en qué circunstancias fue abandonado.

Un deseo que nació en la maleza

Desde aquel día, Medina regresó al hospital en varias oportunidades para consultar por el estado del bebé y pedir verlo. Sin embargo, no le permitieron el ingreso. “Estuvo esperando toda la mañana y no lo atendieron”, contó su nuera, Margarita Aragón.

La angustia se instaló en la familia. “Él está muy triste. Tiene muchas emociones. Quiere y pide ver al bebé”, relató Aragón.

Pero el deseo va más allá de un reencuentro. La familia expresó públicamente su intención de adoptarlo. Margarita explicó que no puede tener más hijos por motivos de salud y que este episodio despertó una esperanza que creía imposible. “Quiero un milagro y una esperanza de adoptar”, sostuvo.

El propio Medina reconoce su edad y se debate entre la ilusión y la realidad. A sus 77 años, admite que no sabe qué vida podría ofrecerle, pero no puede evitar imaginar al pequeño creciendo en su hogar.

Mientras tanto, cualquier decisión sobre el futuro del niño dependerá de los procedimientos legales vigentes y de lo que determine la Justicia. La historia que comenzó en medio de la tormenta ahora continúa en los tribunales, con una familia que sueña con convertir el rescate en un nuevo comienzo.