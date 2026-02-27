Chau plus de presentismo: por decreto Milei eliminó el ítem para los empleados estatales

El Gobierno nacional eliminó el plus por presentismo para los empleados de la Administración Pública Nacional y aplicará el recorte desde la liquidación de febrero de 2026. La decisión afecta a miles de trabajadores estatales que dejarán de percibir el denominado "Premio Estímulo a la Asistencia", un adicional que en algunos casos alcanzaba los $150.000 mensuales.

La medida quedó formalizada tras el vencimiento de la prórroga que mantenía vigente el beneficio hasta fines de 2025.

Fin del premio estímulo a la asistencia

El Ejecutivo confirmó la baja del adicional a través de notificaciones internas enviadas a distintas áreas del Estado, entre ellas dependencias del CONICET bajo la órbita de Gestión de Novedades.



El Decreto N° DECTO-2026-36-APN-PTE homologó el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, firmado el 26 de diciembre pasado. En ese entendimiento, la Cláusula Tercera estableció que el premio por presentismo se prorrogaba únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025.



Al no renovar ese punto en las negociaciones posteriores, el beneficio perdió vigencia de manera automática y dejó de integrar los haberes correspondientes al mes en curso.

Chau presentismo: a quiénes afecta el recorte

La eliminación del plus impacta principalmente en los agentes comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). El universo incluye a trabajadores de:

Casa Rosada y ministerios nacionales.

Organismos descentralizados.

Dependencias de la Administración Central.

En el caso de los empleados que se desempeñan en la sede de Gobierno y otras áreas jerárquicas, la quita representa una reducción significativa del ingreso mensual. El adicional por asistencia rondaba, en promedio, los $150.000.