“Artesanos por un día” vuelve a la peatonal con más de 60 expositores y shows en vivo

La propuesta cultural se realizará esta noche en la semipeatonal Colón. Habrá música, danzas y espectáculos para toda la familia.

Este viernes de 19:00 a 22:30 horas, la peatonal Colón (1° y 2° cuadra) será escenario de una nueva edición de “Artesanos por un día”, un evento que reunirá a más de 60 artesanos locales y regionales en una jornada pensada para disfrutar en familia.

La propuesta incluirá espectáculos musicales en vivo, presentaciones de danzas, números circenses, mimos y estatuas vivientes, generando un paseo cultural y recreativo en pleno centro de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por el municipio junto a la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, con el objetivo de promover el trabajo artesanal y ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Desde la organización informaron que el evento se suspenderá en caso de lluvia.

Una oportunidad ideal para recorrer la peatonal, apoyar a los emprendedores locales y vivir una noche distinta al aire libre en Monteros.

