Las lluvias vuelven a ser las protagonistas hasta el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante 72 horas se presentaran lluvias en el territorio provincial, con cielo cubierto, y no se advierte por el momento cielo despejado. La humedad seguirá elevada.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 30° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 84%. El viento corre del sudoeste a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km.

