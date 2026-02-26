Jaldo: “Hemos puesto la salud pública de Tucumán en los lugares más importantes”

También participó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz quien dijo: "una de las premisas fue sostener la calidad en la atención hacia todos los tucumanos y también a quien lo necesiten”.

El gobernador Osvaldo Jaldo junto al ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, se reunió con los directores de los hospitales de la provincia. El encuentro se realizó en el despacho ministerial y tuvo como eje el balance de gestión y la planificación del sistema público ante el contexto actual.

Acompañaron el el secretario Ejecutivo Médico, Daniel Amado, el secretario Ejecutivo Contable, Fabio Andina, los subsecretarios Cristina Majul y Marcelo Montoya y la secretaria general de administración, Natalia Huergo.

También sostuvo: “Hoy hemos tenido una visita, yo creo que histórica, muy importante, nos llena de orgullo haberlo recibido, y la verdad que acá en salud tiene un gran equipo el gobernador”. Remarcó que una de las premisas fue sostener la calidad en la atención “hacia todos los tucumanos y también a quien lo necesiten”. En ese sentido, precisó: “La idea es dar respuesta a todos los tucumanos y también a las personas que vienen de otras provincias, porque son seres humanos que tienen un problema de salud”.

El funcionario señaló que el gobernador solicitó continuar con la modalidad de trabajo actual y prepararse ante un escenario complejo. “La idea es poder dar respuesta, salvar vidas, cuando no se puede controlar la enfermedad y siempre estar al lado de los pacientes, de todos los tucumanos”, expresó. En relación con la campaña antigripal, informó: “Sí, la vacuna antigripal está llegando a la provincia y, probablemente, la semana que viene o la otra, no más allá del diez de de marzo, vamos a comenzar a vacunar”.

Diálogo

Por su parte, la directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, destacó la instancia de diálogo institucional. “La verdad que es un placer haber tenido esta tercera reunión con el gobernador, que es inédito porque nunca nos había pasado antes de tener este acercamiento con la máxima autoridad de la provincia”, afirmó. Agregó que el mandatario les transmitió que la salud, la educación y la seguridad constituyeron prioridades de agenda.

Gramajo detalló la capacidad de resolución del hospital y relató una experiencia reciente vinculada a una derivación al Hospital Garrahan. “Nosotros tenemos el orgullo en el hospital de que ayer para intentar derivar un paciente al Garraham, nos contestaron que primero lo ponemos acá porque tenemos nosotros toda la infraestructura, tenemos los médicos, tenemos todo”, señaló. Indicó que la institución se consolidó como hospital de referencia y sostuvo: “Hoy no es que nosotros somos la última opción, al contrario, somos la primera opción”.

La directora enumeró servicios y especialidades, y afirmó: “Tenemos un hospital de tercer nivel de alta complejidad, orgullo del NOA, somos referentes en cardiopatía congénita, somos únicos en las enfermedades poco frecuentes”. En ese marco, precisó que cuentan con un consultorio específico y que “ya tenemos con tratamiento 350 pacientes”. Explicó que el ministro solicitó la implementación de un código QR para facilitar la atención de estos pacientes en otros centros asistenciales.

Lineamientos

A su turno, la directora del Centro Asistencial Zenón Santillán, Karina Loto valoró el encuentro como instancia de definición de lineamientos para el inicio del año. Sostuvo que el pedido central fue “brindar la mejor atención, con la mejor calidad posible para cada uno de nuestros pacientes”. Indicó que la institución tuvo a su cargo la administración de recursos humanos y que contó con acompañamiento de la cartera sanitaria.

En relación con insumos y medicamentos, afirmó: “Nosotros no tenemos faltantes de medicamentos, tenemos los insumos”. Señaló que la reunión permitió exponer la situación actual y establecer pautas de trabajo.