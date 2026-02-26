Golpe al narcomenudeo en Villa Quinteros y Río Chico: tres detenidos tras cuatro allanamientos

Un importante operativo antidrogas se llevó a cabo en la zona sur de la provincia, donde la Policía Federal Argentina logró desarticular una organización narcocriminal que operaba en Villa Quinteros y Río Chico.

La investigación se inició por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y estuvo dirigida por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción. Como resultado, se concretaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios señalados como puntos de comercialización de estupefacientes.

El despliegue fue ejecutado por personal de la División Antidrogas Tucumán, que irrumpió de manera coordinada en los inmuebles investigados. Durante los procedimientos se incautaron dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana fraccionadas y listas para la venta, armas de fuego, teléfonos celulares, computadoras y una importante suma de dinero en efectivo, que sería producto de la actividad ilícita.

El operativo culminó con la detención de tres hombres mayores de edad, considerados los principales investigados en la causa, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas fueron ordenadas y supervisadas por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción, a cargo subrogante del fiscal Carlos Sale, quien continúa profundizando la investigación para determinar el alcance total de la organización y establecer las responsabilidades penales correspondientes.