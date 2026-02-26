Comunicado oficial del Ministerio de Educación de Tucumán sobre el “Último Primer Día”

El Ministerio de Educación de Tucumán emitió un comunicado este 26 de febrero en el marco del inicio del ciclo lectivo, recordando a las familias la importancia de acompañar a los estudiantes durante los festejos del denominado Último Primer Día (UPD), una tradición que marca el comienzo del último año escolar en la secundaria.

La cartera educativa subrayó que no se permitirá el ingreso de alumnos en estado de ebriedad y que es obligatorio asistir con uniforme o vestimenta adecuada. Además, se instó a los padres a dialogar con sus hijos sobre los riesgos del consumo de alcohol y sustancias, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud.

El comunicado también enfatiza la necesidad de que las familias supervisen los festejos, conozcan dónde se realizarán y aseguren que los estudiantes lleguen a la escuela en condiciones óptimas para el inicio de las clases. El comunicado se enmarca en los antecedentes de años previos y los disturbios que se generaron por los festejos por grupo de estudiantes en algunas instituciones de la provincia.