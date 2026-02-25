miércoles 25 de febrero de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1405Blue: $1435Bolsa: $1410.5CCL: $1451.8Mayorista: $1387.5Cripto: $1451.8Tarjeta: $1826.5
25 Feb 2026

Nubes, sol y posibles chaparrones aislados para la noche

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 29° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas se mantendrán inestables las próximas 48 horas. Como ya se había adelantado se esperan lluvias para el jueves y viernes también, en un 70%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 84%. El viento corre del noroeste a 10 km/h y la visibilidad es de 12 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Hoy comienza el Primer Torneo Copa Comuna Soldado Maldonado

Atención instituciones: cierra la 3ra certificación de Becas Progresar

ANSES marzo 2026: calendario de pagos de AUH, AUE y Ayuda Escolar

Nubes, sol y posibles chaparrones aislados para la noche

Eduardo Abdala ganó la Vuelta al Valle y se quedó con el 1° puesto en Master B1

🔥 tendencia

Alerta amarilla en Tucumán: anuncian tormentas con ráfagas de hasta 80 km/h