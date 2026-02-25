Nubes, sol y posibles chaparrones aislados para la noche

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas se mantendrán inestables las próximas 48 horas. Como ya se había adelantado se esperan lluvias para el jueves y viernes también, en un 70%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 84%. El viento corre del noroeste a 10 km/h y la visibilidad es de 12 km.