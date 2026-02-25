Hoy comienza el Primer Torneo Copa Comuna Soldado Maldonado



Este martes, a partir de las 17 h aproximadamente 350 niños de 9 a 11 años en las categoría 2015 - 2016 - 2017 disfrutarán de un torneo que organiza la Comuna de Soldado Maldonado.

Clubes como Atlético Tucumán , Alte Brown de Lules, Leoncitos de Santa Rosa de León Rouges, Escuelas Formativas como JUFi de Acheral, Diego Robles de la ciudad de Concepción al igual que el Clun Atlético de la misma ciudad, Riera F.C, FIVA del populoso Barrio Villa Alcira de la ciudad de Monteros y el club local Soldado Maldonado formarán parte de este hermoso encuentro deportivo que será de dos jornadas y tendrá su desenlace el próximo sábado 28 de febrero coronado los campeones en cada categoría.

El evento tiene el inmensurable apoyo de su delegado comunal el señor Dani Guanco y su hijo Junior Guanco,

Como así también a numerosos comercios que apoyan la iniciativa.