Comenzaron las inscripciones al Boleto Estudiantil Gratuito del Interior tucumano

La coordinadora del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior, Cristina González de Robles Ávalos, informó que ya se encuentran habilitadas las inscripciones para acceder al beneficio y destacó la gran demanda registrada en las primeras horas.

“Arrancamos con las inscripciones esta mañana y ya estamos en 1000 inscriptos, o sea, había mucha necesidad de abrir las inscripciones”, señaló la funcionaria.

Asimismo, explicó que, como ocurre cada año, durante el mes de marzo los estudiantes podrán viajar sin costo mientras completan el trámite correspondiente. “Este es el noveno año y vamos a hacer que suban gratis en marzo, hasta tanto todos los alumnos se inscriban”, indicó.

En ese sentido, precisó que "todos los alumnos de inicial, primaria, secundaria, que tengan guardapolvo o algún uniforme de los institutos parroquiales van a poder subir gratis a las unidades. "Nunca hemos tenido problemas, así que todos los chicos a estudiar”, aclaró.

González de Robles Ávalos recordó además la importancia de completar la inscripción durante marzo para garantizar el acceso al sistema. “Recordamos inscribirse durante el mes de marzo para que en abril todos tengan acceso a la tarjeta”, afirmó.

Respecto a las novedades para este año, explicó que las empresas rurales ya cuentan con la implementación de la Tarjeta Independencia, lo que permitirá avanzar hacia un sistema más moderno de validación de viajes. No obstante, aclaró que, si se registran demoras en la entrega de las tarjetas, continuará utilizándose el abono en papel para asegurar la continuidad del beneficio mientras se completa la transición.

También destacó que, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, el programa amplió el alcance durante el año pasado. “Se incorporó el nivel de formación profesional de adultos y además se flexibilizaron los requisitos para estudiantes universitarios: ahora pueden ser ingresantes o alumnos regulares, sin la exigencia de tener cuatro materias aprobadas como se pedía anteriormente”, explicó.

En cuanto al funcionamiento del sistema, la coordinadora subrayó que durante el último año no se registraron inconvenientes y que el beneficio alcanzó a cerca de 100.000 estudiantes en toda la provincia. Además, anticipó que se reforzarán los controles para verificar la asistencia y permanencia en los establecimientos educativos.

Otro de los cambios está vinculado al uso de las tarjetas, que incluirán 44 viajes disponibles para cada beneficiario. Según detalló, estos podrán utilizarse de manera flexible según las necesidades del estudiante. “Hay alumnos que cursan los sábados o que viven en el interior profundo y deben viajar incluso los domingos para llegar a las facultades. Esos 44 viajes van a poder ser utilizados cuando ellos lo necesiten”, explicó.

Finalmente, indicó que los estudiantes que tengan inconvenientes con la inscripción deberán consultar primero en su establecimiento educativo, ya que el sistema utiliza las bases de datos de universidades, institutos terciarios y del Sistema Integral de Información Digital Educativa para los niveles inicial, primario y secundario.

En el caso de las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán que comienzan las clases el 9, los estudiantes deberán realizar el trámite en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, desde donde se informó que las constancias comenzarán a entregarse a partir del 9 de marzo.