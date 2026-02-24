martes 24 de febrero de 2026
24 Feb 2026

No se esperan lluvias para este martes

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 33° de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las probabilidades de lluvias suben a un 70% pero recién para el jueves. Mientras la humedad y las temperaturas máximas se mantendrán elevadas.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 33° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 82%. El viento corre del norte a 17 km/h y la visibilidad es de 15 km

