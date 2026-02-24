Alerta amarilla en Tucumán: anuncian tormentas con ráfagas de hasta 80 km/h
Tras una jornada con temperaturas que superaron los 30°C, el Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una alerta amarilla y se esperan precipitaciones para esta noche en distintos sectores de la provincia.
Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante lluvia en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Además, se prevén acumulados de precipitación entre 20 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual. En zonas cordilleranas, en los niveles más altos, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.
La alerta comprende Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, así como las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Pronóstico extendido
Para mañana se espera una mínima de 21°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y chaparrones hacia la tarde-noche.
El jueves se anticipa una jornada inestable, con mínima de 19°C y máxima de 30°C. Se prevén tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
En tanto, el viernes continuará la inestabilidad con chaparrones durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 19°C de mínima y los 27°C de máxima.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles fenómenos intensos.