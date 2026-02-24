Alerta amarilla en Tucumán: anuncian tormentas con ráfagas de hasta 80 km/h

Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante lluvia en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se prevén acumulados de precipitación entre 20 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual. En zonas cordilleranas, en los niveles más altos, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.

La alerta comprende Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, así como las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Pronóstico extendido

Para mañana se espera una mínima de 21°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y chaparrones hacia la tarde-noche.

El jueves se anticipa una jornada inestable, con mínima de 19°C y máxima de 30°C. Se prevén tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

En tanto, el viernes continuará la inestabilidad con chaparrones durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 19°C de mínima y los 27°C de máxima.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles fenómenos intensos.