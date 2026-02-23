miércoles 25 de febrero de 2026
Tragedia en la ruta 38: un motociclista perdió la vida en cercanías de Los Pinos

El grave hecho se registró cerca de las 7:00 de la mañana.

El grave siniestro vial involucró a una motocicleta Gilera Smash 110cc y a un automóvil Volkswagen Voyage rojo conducido por BDM. El conductor de la motocicleta falleció en el lugar, mientras que su acompañante femenina fue trasladada de urgencia al hospital de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el impacto dejó al motociclista tendido sobre la cinta asfáltica, en tanto que la joven que lo acompañaba recibió asistencia inmediata y continúa bajo atención médica.

El accidente se registró alrededor de las 7.15, cuando una motocicleta Gilera Smash 110cc circulaba de norte a sur por la Ruta Nacional 38. Por razones que se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica junto a la mujer que lo acompañaba.


