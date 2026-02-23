Semana inestable, altas temperaturas y la humedad ni te cuento

El Servicio Meteorológico actualizó los pronósticos de la semana y advierte que el tiempo permanecerá inestable, con más del 70 % de probabilidades de lluvias en el territorio tucumano. Sin embargo, la temperatura se mantendrá por arriba de los 26° y la humedad más de 90%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 28° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 94%. El viento corre del norte a 12 km/h y la visibilidad es de 12 km