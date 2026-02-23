Santiago Agüero viajó a España y comienza su primer año como ciclista profesional

Santiago Agüero dio un nuevo paso en su carrera deportiva. El joven ciclista de Monteros viajó anoche a España para iniciar su primera temporada como profesional, en lo que será además su tercer año consecutivo compitiendo en el ciclismo europeo.

En esta nueva etapa vestirá los colores del ODL Team, equipo que adquirió sus derechos federativos y apostó por su crecimiento dentro de la estructura. La firma del contrato marca un salto clave en su proyección internacional.

“Ahora afronto esta nueva etapa con enorme ilusión. Estoy muy agradecido al equipo por confiar en mí y por permitirme seguir creciendo dentro de la misma estructura. Llego con humildad, ganas de aprender y con la motivación de dar siempre el máximo por estos colores”, expresó Agüero tras oficializar su vínculo para la temporada.

Desde el ODL Team destacaron que el monterizo sobresalió por su compromiso, capacidad de trabajo y madurez competitiva. “Se integró a la perfección en la dinámica del equipo junior y mostró una clara evolución a lo largo de la temporada”, señalaron desde la institución.

Antes de partir, Santiago se despidió de sus padres, Marcelo y Cecilia, de sus hermanos y de su padrino Alfredo Olarte, también ciclista monterizo, en un momento cargado de emoción y orgullo familiar.

Con ilusión renovada y el respaldo de su entorno, el joven pedalista inicia un nuevo capítulo que lo posiciona como uno de los talentos monterizos que buscan consolidarse en el exigente ciclismo profesional europeo.