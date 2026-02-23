Marcelo Gallardo renunció en River: el jueves dirigirá su último partido

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate llegará a su fin este jueves, cuando el equipo reciba a Banfield desde las 19:30 en el estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Apertura.

La decisión fue comunicada por el propio entrenador mediante un video difundido en las redes oficiales del club, luego de la práctica desarrollada en el River Camp. El anuncio se produjo tras la derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield, que significó la tercera caída consecutiva en el torneo local y la número 13 en los últimos 20 partidos.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River… el jueves será mi último partido”, expresó Gallardo, visiblemente conmovido, agradeciendo al club y a los simpatizantes por el apoyo incluso en los momentos más difíciles.

Un segundo ciclo sin títulos

Esta segunda etapa del “Muñeco”, iniciada tras la salida de Martín Demichelis, tuvo un recorrido muy diferente a su primer ciclo histórico. En aquella etapa, Gallardo conquistó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores (2015 y 2018), incluyendo la recordada final ante Boca Juniors disputada en Madrid.

En contraste, este regreso no logró consolidarse en resultados ni en funcionamiento, lo que terminó precipitando la decisión del entrenador.

La danza de nombres para reemplazarlo

Tras confirmarse su salida, comenzó inmediatamente la especulación sobre su sucesor. Uno de los primeros nombres que surgió fue el de Eduardo Coudet, actualmente al frente del Deportivo Alavés, con antecedentes en Rosario Central y Racing Club.

También aparecen en el radar otros posibles candidatos como Pablo Aimar, actual integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina; además de Ramón Díaz, Santiago Solari y Hernán Crespo.

El jueves, el Monumental será escenario de una despedida cargada de emoción para uno de los entrenadores más importantes de la historia del club. El cierre de esta etapa marca el fin de un ciclo que, aunque breve en esta segunda versión, vuelve a sacudir el tablero del fútbol argentino.