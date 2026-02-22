“No se paraba nadie”: el crudo relato del jubilado que salvó a un recien nacido en Tucumán

“Esto es una criatura… no se paraba nadie. Y justo venían ellos, le hago señas y menos mal que se pararon. Nos largamos a ver en la maleza… y era él. Míralo ahora”.

Con esas palabras, todavía conmovido, Raúl Medina, jubilado de 77 años oriundo de Los Ralos, describió el momento en que encontró a un recién nacido abandonado entre los pastizales sobre la Ruta 302, en la zona de Delfín Gallo.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde. Según su relato, tras detenerse en la ruta comenzó a escuchar el llanto de un bebé proveniente de la maleza. Ante la desesperación y al ver que ningún vehículo se detenía, hizo señas hasta que una motociclista decidió frenar y ayudarlo.

Ambos se internaron entre los pastizales y hallaron al pequeño, que aún tenía el cordón umbilical visible. Sin perder tiempo, lo cubrieron y lo trasladaron de inmediato al Hospital del Este Eva Perón, donde fue asistido por el personal médico.

El recién nacido permanece internado en el área de Neonatología, dentro de una incubadora y con signos vitales estables, según informaron fuentes sanitarias.

Hoy, más tranquilo, Raúl lo observa a través del vidrio del hospital y repite con emoción: “Míralo ahora”. Un gesto simple que transformó una escena desgarradora en una historia que muchos ya describen como un verdadero milagro en la Ruta 302.