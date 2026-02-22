El Mollar: desalojan una construcción en la vía pública y exhiben documentación oficial

Tras los comentarios y cuestionamientos surgidos en las últimas horas, autoridades de la Comuna Rural de El Mollar dieron a conocer la cédula de notificación que avala el accionar llevado adelante en el marco de un proceso judicial vinculado a la ocupación de un sector en la vía pública.

Según lo informado oficialmente, Juan Cruz, el propietario de la construcción, fue notificado en tiempo y forma sobre la situación y tenía conocimiento de que la intervención realizada no se ajustaba a lo establecido por la normativa vigente. La documentación exhibida indica que el procedimiento se realizó conforme a las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Comuna señalaron que la medida consistió únicamente en la demolición del sector específico que se encontraba en infracción, sin afectar en ningún momento la fuente de trabajo del involucrado, la cual permanece en el mismo lugar y no fue intervenida por el personal actuante.

Asimismo, se indicó que antes de ejecutar la medida se mantuvo una charla aclaratoria con el implicado, en la que se explicó detalladamente cómo se procedería. Según la versión oficial, en ese intercambio se alcanzó un acuerdo respecto de los pasos a seguir, el cual fue respetado al momento de llevar adelante la acción.

De esta manera, las autoridades comunales sostienen que el procedimiento se realizó con la debida notificación previa, dentro del marco legal correspondiente y sin afectar instalaciones ajenas al área señalada en la orden judicial.