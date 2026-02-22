Alerta en traza vieja de la 307: Corte total en el puente del Río Zerda por un socavon

Nuevamente el puente sobre el río Zerda fue cortado al tránsito por un socavon. El hecho se produjo este domingo, producto de las interminables lluvias que azontan la zona de los cerros tucumanos

Personal de la Dirección de Vialidad Provincial trabaja sobre el puente ubicado en la ruta 324 (ex traza ruta 307), en el tramo coprendido entre Santa Lucía y Soldado Maldonado, junto a la Policia de Tucumán para tratar de reparar el hundimiento del suelo.

El pronostico del tiempo tampoco es alentador para la jornada de hoy, ya que rige un alerta amarillo por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante lluvia en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, aunque en sectores puntuales esos registros podrían ser superados.