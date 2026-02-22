domingo 22 de febrero de 2026
Monterizos
22 Feb 2026

Alerta Amarilla por tormentas fuertes: posibles ráfagas de hasta 80 km/h y granizo

La lluvia en Tucumán no da respiro. Desde el viernes el agua no para y para hoy domingo de esperan las mismas condicioned

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante lluvia en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.6

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, aunque en sectores puntuales esos registros podrían ser superados.

Recomendaciones ante la alerta

  1. Evitá salir de tu casa si no es necesario.
  2. No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros.
  3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua en tu vivienda.
  4. Cerrá puertas y ventanas y mantenete alejado de ellas.
  5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

