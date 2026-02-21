Aberrante: Hallan un recién nacido con vida tirado en un descampado en la Ruta 302

Un recién nacido fue hallado con vida este sábado por la tarde en un descampado ubicado sobre la Ruta 302, a la altura de la localidad de Delfín Gallo, al este de la capital tucumana

El bebé fue trasladado de urgencia y actualmente permanece internado en el área de Neonatología del Hospital Eva Perón, bajo observación médica y con signos vitales estables.

De acuerdo con lo informado por la Comisaría de Banda del Río Salí (Unidad Regional Este), el niño fue encontrado desnudo entre los pastizales, con el cordón umbilical visible y parcialmente cubierto con pasto. La evaluación médica inicial indicó que presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo y restos de vegetación adheridos, por lo que fue colocado en incubadora para su asistencia y monitoreo permanente.

El procedimiento se inició alrededor de las 19:30, cuando un hombre de 77 años que circulaba por la zona detuvo su marcha al sentirse descompuesto. En ese momento escuchó el llanto de un bebé proveniente de los pastizales cercanos a la ruta.

Según el parte policial, el hombre pidió ayuda a una motociclista que pasaba por el lugar y ambos comenzaron a buscar en el perímetro hasta dar con el recién nacido. Tras cubrirlo con mantas, lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital más cercano, donde recibió atención inmediata.

La Justicia intervino en el caso y se inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que el bebé fue abandonado e identificar a los responsables.