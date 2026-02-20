Provincia inició el diálogo con los gremios estatales por recomposición salarial

El Gobierno de Tucumán inició este viernes una nueva ronda de diálogo con los gremios estatales, la primera del año, en el marco del octavo proceso de recomposición salarial de la gestión provincial. La jornada fue encabezada por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el equipo de asesores de la cartera; la ministra de Educación, Susana Montaldo; y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García, con el objetivo de escuchar a cada sector y evaluar las distintas alternativas que permitan avanzar en acuerdos.

Durante la primera jornada se recibió a los representantes del Frente Gremial Docente (ATEP, APEMyS, AMET y UDT), de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), del Frente de Gremios Estatales y Municipales y de la Unión de Gremios Estatales. Las reuniones se desarrollaron en un marco de diálogo abierto, donde cada representante expuso su situación y planteó propuestas vinculadas a la actualización salarial y a otros aspectos laborales.

El secretario general de ATEP, Hugo Brito, señaló que en el encuentro se analizó el escenario actual y se compartieron planteos relacionados con la recuperación del poder adquisitivo. Además, adelantó que las conversaciones continuarán en los próximos días para evaluar las alternativas que se presenten en la mesa de negociación.

Por su parte, el secretario de Comunicación de UPCN, Javier Rodríguez, en representación de la secretaria general del gremio, Lucinda Espeche, destacó la importancia de esta primera instancia de diálogo y remarcó que se expusieron distintos puntos de vista sobre la situación salarial. También valoró el ámbito de negociación abierto por el Gobierno provincial y la continuidad de las reuniones para avanzar hacia definiciones.

Desde ATE, su secretario general, Jorge Flores, explicó que se trató de una primera reunión de planteos generales y que el gremio presentó un petitorio con distintos temas vinculados a la situación de los trabajadores. En ese sentido, indicó que el diálogo continuará durante la próxima semana.

En representación del Frente de Gremios Estatales y Municipales, el dirigente Enzo Alarcón señaló que acercaron una serie de puntos para su análisis, vinculados tanto a la cuestión salarial como a otros aspectos laborales. Según indicó, el Gobierno tomó nota de los planteos y se comprometió a evaluarlos en el marco de la negociación.

A su turno, el secretario general de la Unión de Gremios Estatales, Andrés Jaime, expresó que durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la situación de los trabajadores y que el proceso continuará en los próximos días para seguir avanzando en el diálogo.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta primera ronda de encuentros tiene como objetivo escuchar a todos los sectores y analizar las posibilidades de recomposición salarial de acuerdo con la situación económica de la provincia. Las definiciones surgirán a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Gobierno y Justicia, con la decisión final del gobernador Osvaldo Jaldo.

El cronograma de reuniones continuará en los próximos días con gremios de distintas áreas del Estado, con la premisa de sostener un proceso ordenado, responsable y basado en el diálogo permanente entre el Gobierno y los trabajadores.