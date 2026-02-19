“Tucumán transita por un equilibrio fiscal”, afirmó el ministro de Economía y Producción

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, analizó la situación fiscal de la provincia en el marco de un escenario nacional marcado por la retracción de la actividad y la merma en la coparticipación federal.

El funcionario sostuvo que la provincia que conduce Osvaldo Jaldo transitó un equilibrio fiscal “que se mueve permanentemente” y explicó que el conjunto de las jurisdicciones registró una caída en la recaudación vinculada a impuestos coparticipables, en particular el Impuesto al Valor Agregado (IVA), producto de la contracción del consumo y de la actividad económica.

Durante una entrevista televisiva, precisó que la recaudación vía coparticipación federal de octubre, noviembre y diciembre del año pasado cayó cerca de 500 mil millones de pesos a nivel nacional y que a Tucumán le correspondió una merma de 24 mil millones de pesos . A esa cifra se sumó enero, con una caída del 7%, equivalente a 14 mil millones de pesos adicionales. “Hay una incertidumbre en cuanto al futuro de la recaudación”, afirmó, al tiempo que recordó declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien anticipó un trimestre “muy complicado” en materia de ingresos.

Abad señaló que la Provincia recuperó el equilibrio y que, frente a eventuales nuevas caídas, adoptó decisiones orientadas a resguardar servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Indicó que cualquier escenario proyectado hacia adelante se presentó como complejo en términos de ingresos fiscales.

Inicio del ciclo lectivo

El ministro confirmó que el ciclo lectivo comenzará el lunes 2 de marzo. Señaló que los salarios fueron actualizados hasta diciembre del año anterior y expresó confianza en el diálogo con los gremios docentes para garantizar el normal inicio de clases.

En un contexto nacional de retracción económica y tensión en los recursos coparticipables, la Provincia sostuvo el funcionamiento de los servicios esenciales, la continuidad de la obra pública y una política fiscal activa orientada al sostenimiento del empleo y la actividad productiva.

Macroeconomía estabilizada

En su análisis, el ministro distinguió entre las variables macroeconómicas y el desempeño de la economía real. Observó que el dólar mantuvo estabilidad e incluso redujo su cotización, y que el Tesoro Nacional anunció superávit de caja. No obstante, advirtió que una inflación mensual cercana al 3% continuó siendo elevada en términos internacionales.

Sostuvo que la política inflacionaria del Gobierno nacional condicionó otras variables, entre ellas la tasa de interés, que permaneció en niveles altos. Esa situación, afirmó, limitó el acceso al crédito para empresas y familias y afectó la actividad. Mencionó el cierre de establecimientos industriales y remarcó que provincias como Tucumán no contaron con recursos extractivos adicionales que compensaran la caída de la actividad.

“Es una incertidumbre desde el punto de vista de la microeconomía y cómo afecta eso las provincias como las nuestras”, expresó. Indicó que el Gobierno provincial trabajó con distintos escenarios por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera.

Deuda de Nación y reclamos formalesEl titular de Economía informó que la deuda que la Nación mantuvo con Tucumán ascendió a 200 mil millones de pesos. Explicó que los mayores montos correspondieron a prestaciones médicas brindadas a afiliados del PAMI en hospitales públicos y a una actualización prevista en el convenio de traspaso de la caja jubilatoria de 1995.Aclaró que “esta deuda nunca fue reclamada” y que la actual gestión formalizó y documentó los reclamos tanto ante el PAMI como ante la ANSES. También incluyó fondos vinculados a conectividad y transporte que dejaron de remitirse.En relación con la empresa hidroeléctrica vinculada al dique El Cadillal, indicó que existieron incumplimientos, entre ellos la reparación de la presa número 3, que la Provincia ejecutó con fondos propios. Señaló que la cuestión se encontraba en manos de Fiscalía de Estado y que los montos se actualizaban en función de vencimientos impagos.Paritarias en contexto de caída de ingresosRespecto de la negociación salarial, Abad afirmó que la Provincia inició el proceso con una instancia de escucha a los gremios y que luego proyectó escenarios alternativos. Subrayó que esta fue la primera paritaria en un contexto de caída clara y demostrable de la recaudación.Indicó que Tucumán se ubicó tercera en el ranking de salarios por hora entre las provincias argentinas, detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén, al considerar la relación entre coparticipación recibida, cantidad de empleados y carga horaria. Recordó que el empleo público provincial cumplió 25 horas semanales, con excepción del Siprosa.El ministro afirmó que la política de revisiones salariales periódicas permitió sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y destacó que en los 2 años de gestión no se produjeron despidos en la administración pública. Confirmó que los salarios, los servicios esenciales y las obras en ejecución se encontraron garantizados.

Subsidio de Salud: diagnóstico y saneamiento

Uno de los ejes centrales del análisis fue la situación del Subsidio de Salud, que registró un déficit mensual de 20 mil millones de pesos. Abad señaló que la gestión realizó un diagnóstico y detectó financiamientos de planes complementarios en hasta 200 o 300 cuotas, en muchos casos sin intereses y sin cobranza efectiva.

Afirmó que “no se han rebajado prestaciones” y que la actualización del plan complementario se estructuró por tramos salariales: hasta un millón de pesos, de uno a dos millones y más de dos millones. La actualización se estableció con periodicidad trimestral.

Remarcó que la obra social alcanzó a 310.000 beneficiarios y sostuvo que el objetivo fue sanear el sistema sin afectar prestaciones médicas ni derivaciones fuera de la provincia.

Obra pública y política tributaria activa

Finalmente, en materia de inversión, el ministro detalló que la Provincia continuó con obras como las rutas 323, 357 y 307 —conocida como ruta de los Valles—, el programa Procrear, obras en el Registro Civil y la construcción de puentes. Indicó que, aunque la curva de inversión pudiera ajustarse, no se previó la paralización de proyectos estratégicos.

En cuanto a la política tributaria, informó que el Estado provincial destinó 47 millones de dólares en gasto tributario para la actividad privada, mediante alícuotas reducidas y exenciones, muchas de ellas alícuota 0 y vigentes hasta 2027. Sostuvo que, al considerar ese esfuerzo fiscal, Tucumán se ubicó por debajo de la media nacional en presión efectiva.

“El gobernador Osvaldo Jaldo fue muy claro, esta es una provincia que apoya al sector privado porque es el que genera trabajo”, afirmó.