Paro general de la CGT en contra de la reforma laboral: servicios afectados en el sur tucumano

En Tucumán se prevé un impacto significativo del paro por la adhesión de numerosos gremios, lo que también determinó modificaciones en los servicios en Monteros.

-Transporte público y vuelos

El gremio de choferes nucleado en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que no habrá colectivos en toda la provincia. Además, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte también se sumará, lo que anticipa menor disponibilidad de taxis y remises.

Durante la noche del miércoles, a través de su cuenta oficial la empresa Tesa emitió un comunicado confirmando la suspención del servicio. En este caso, tanto dicha empresa como Exprebus no circulan este jueves.

En el plano aerocomercial, los gremios aeronáuticos anunciaron su adhesión, por lo que se prevén cancelaciones de vuelos de cabotaje e internacionales. Aerolíneas Argentinas informó que suspenderá 255 vuelos programados para la jornada, afectando a más de 31.000 pasajeros y generando pérdidas estimadas en casi tres millones de dólares.

-Bancos y administración pública

La seccional local de La Bancaria confirmó que las entidades financieras permanecerán cerradas. Solo estarán habilitados los canales digitales y cajeros automáticos. Por lo tanto, en la ciudad de Monteros amanecieron con las puertas cerradas Banco Nación y Macro.

Servicios del estado:

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó al paro, lo que impactará en la atención en dependencias estatales y hospitales nacionales, provinciales y municipales, donde se garantizarán únicamente guardias mínimas.

-Salud

Hospitales públicos y centros privados operarán con servicios reducidos. Se mantendrán guardias para emergencias, mientras que turnos, estudios y consultas podrían ser suspendidos o reprogramados según cada institución.

-Industria y recolección

Entre los gremios industriales que adhieren figuran la Unión Obrera Metalúrgica, el sector aceitero y el sindicato de Camioneros. La medida afectará la actividad fabril, la logística y la recolección de residuos en distintos puntos del país.

-Educación

El gremio docente Atep confirmó su adhesión en rechazo a la reforma laboral y en reclamo de mejoras salariales. En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el gremio Adiunt convocó a paro y movilización en defensa del presupuesto universitario.

Distintas facultades informaron reprogramaciones de exámenes y actividades académicas. En contraste, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) y la Universidad San Pablo-T comunicaron que no se adhieren a la medida y que funcionarán con normalidad.

-Comercio y gastronomía

En el sector comercial y gastronómico, la apertura dependerá de cada empleador y de las posibilidades de traslado del personal ante la falta de transporte público.

El paro se desarrollará en paralelo al debate legislativo de la reforma laboral y marcará una nueva jornada de tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical.