Monteros en alerta naranja para la noche por tormentas, aunque ahora brilla el sol

El Servicio Meteorológico Nacional informa que de esperan tormentas en un 70% para la noche del jueves. El tiempo inestable continuará las sigueintes 72 horas.

Hoy en Monteros:

Naranja: El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente precipitación abundante en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

