Fuerte temporal golpea el sur tucumano: granizo, árboles caídos y alerta en varias localidades

El sur de Tucumán fue escenario este jueves de un fuerte temporal que generó complicaciones en distintas localidades y encendió las alertas meteorológicas. Según informó el periodista Carlos Rosznercki, la ciudad de Concepción fue golpeada por una tormenta intensa durante la tarde, con granizo de gran tamaño y ráfagas de viento que derribaron árboles.

Uno de los ejemplares cayó sobre la Ruta Nacional 65, interrumpiendo completamente el tránsito vehicular y obligando a la intervención de equipos para despejar la calzada. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del fenómeno y el impacto que tuvo en la zona sur de la provincia.

En Villa Quinteros, departamento Monteros, vecinos registraron una formación nubosa descendente similar a un embudo durante el desarrollo de la tormenta. Aunque no se confirmó la presencia de un tornado, el fenómeno generó preocupación por su aspecto y por la intensidad del sistema que atravesó la región.

En Río Seco también se reportaron lluvias abundantes, ráfagas persistentes y reducción de visibilidad, con anegamientos en distintos sectores de la localidad. El temporal afectó la circulación y generó complicaciones momentáneas para los vecinos.

La inestabilidad no se limitó al sur. En el oeste tucumano, sobre La Calera y la zona de El Chirimayo, departamento Chicligasta, se observaron densas nubes de tormenta que anticipaban nuevas precipitaciones. El cielo permaneció cubierto y con marcada inestabilidad en la previa de posibles lluvias en la región.

Tucumán atraviesa una jornada caracterizada por calor, elevada humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas. La provincia se mantiene bajo alerta meteorológica ante la probabilidad de nuevos eventos hacia la noche, en un contexto que exige precaución y seguimiento permanente de los reportes oficiales.