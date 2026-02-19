Firma de Convenio Marco entre el Colegio de Abogados del Sur y la Municipalidad de Monteros



El intendente Francisco Serra y el presidente del Colegio de Abogados del Sur, Dr. Diego Vals, rubricaron un acuerdo que permitirá a vecinos y vecinas de Monteros, el departamento y municipios cercanos realizar trámites administrativos de poderes en oficinas municipales de manera gratuita y ágil.

El convenio, que contó con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado, busca facilitar el acceso a la justicia y reducir costos para la comunidad. Gracias a este trabajo conjunto, los trámites que antes requerían gestiones más complejas ahora podrán resolverse directamente en dependencias municipales, garantizando mayor cercanía y eficiencia en la atención.

La nueva oficina funcionará los martes y jueves de 8 a 13 horas en Crisóstomo Álvarez 370, ofreciendo un servicio que apunta a mejorar la accesibilidad y fortalecer el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía.