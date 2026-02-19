jueves 19 de febrero de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1410Blue: $1440Bolsa: $1411.1CCL: $1448.5Mayorista: $1393.5Cripto: $1450.1Tarjeta: $1833
19 Feb 2026

Firma de Convenio Marco entre el Colegio de Abogados del Sur y la Municipalidad de Monteros


El intendente Francisco Serra y el presidente del Colegio de Abogados del Sur, Dr. Diego Vals, rubricaron un acuerdo que permitirá a vecinos y vecinas de Monteros, el departamento y municipios cercanos realizar trámites administrativos de poderes en oficinas municipales de manera gratuita y ágil.

El convenio, que contó con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado, busca facilitar el acceso a la justicia y reducir costos para la comunidad. Gracias a este trabajo conjunto, los trámites que antes requerían gestiones más complejas ahora podrán resolverse directamente en dependencias municipales, garantizando mayor cercanía y eficiencia en la atención.

La nueva oficina funcionará los martes y jueves de 8 a 13 horas en Crisóstomo Álvarez 370, ofreciendo un servicio que apunta a mejorar la accesibilidad y fortalecer el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Fuerte temporal golpea el sur tucumano: granizo, árboles caídos y alerta en varias localidades

Firma de Convenio Marco entre el Colegio de Abogados del Sur y la Municipalidad de Monteros

“Tucumán transita por un equilibrio fiscal”, afirmó el ministro de Economía y Producción

Monteros en alerta naranja para la noche por tormentas, aunque ahora brilla el sol

Paro general de la CGT en contra de la reforma laboral: servicios afectados en el sur tucumano

🔥 tendencia

Advierten sobre lluvias intensas: podrían acumularse hasta 200 mm en ocho días en Tucumán