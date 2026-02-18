lunes 31 de agosto de 2026
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18 Feb 2026

Miércoles inestable y la humedad que no baja

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 23° de mínima y 32° de máxima que podría llegar al mediodía.

El Servicio Meteorológico informa que las probabilidades de tormentas continúan, en especial en zona de pie de cerro. Además, quién no da tregua es la humedad, que se ma tiene por arriba del 90%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 23° de mínima y 32° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 95%. El viento corre del norte a 4 km/h y la visibilidad es de 9 km.

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