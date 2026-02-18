Miércoles de Ceniza en Monteros: Inicia el tiempo de cuaresma y estos son los horarios de las misas

Este miércoles la Iglesia Católica da inicio al tiempo de Cuaresma, un período de 40 días de preparación espiritual hacia la Pascua. En Monteros, la comunidad parroquial se reúne para comenzar este camino de conversión, reflexión y encuentro con Dios.

Desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario convocan a los fieles a vivir este tiempo con el corazón dispuesto al cambio, al perdón y al servicio. La Cuaresma propone renovar la fe, fortalecer la oración y asumir con mayor compromiso el mensaje de Jesús en la vida cotidiana. La celebración central será la Santa Misa de las 20:00, con el Padre Jorge Micheloud.

En tanto en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, el Padre Arnaldo Romero presidirá la ceremonia que iniciará a las 21:00.

Qupe significa y por qué es el inicio de la Cuaresma este 18 de febrero

Esta celebración, considerada una de las fechas más significativas para la Iglesia católica, está acompañada por distintos rituales y tradiciones que invitan a la reflexión, el arrepentimiento y la renovación de la fe.

Además, el Miércoles de Ceniza marca el final de los carnavales, una festividad popular históricamente vinculada a los días previos a la Cuaresma, caracterizados por celebraciones, comidas abundantes y festejos, antes de dar paso al tiempo de ayuno y abstinencia propio de este período litúrgico.

El Miércoles de Ceniza, como se mencionó anteriormente, abre un período dedicado a la reflexión y el cambio personal. Por eso, el rezo se suele intensificar durante estos 40 días.

En esta jornada, los fieles están llamados a asistir a misa para recibir la bendición “Hombre, recuerda que polvo eres y que al polvo volverás”, que se decía en el Génesis.

En este ritual, el sacerdote traza una cruz de cenizas mientras pronuncia la frase. Esta tradición recuerda la fragilidad humana, la mortalidad y la necesidad de penitencia. Las cenizas se obtienen al quemar las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior.

Además, los católicos deben reconocer sus pecados, confesarse y pedir perdón a Dios con una serie de obligaciones que sirven para demostrarle la intención de ser mejores. Es un día para reconocer la propia fragilidad y la mortalidad.

En este sentido, la Iglesia Católica establece en esta fecha el ayuno obligatorio para personas entre 18 y 60 años, que permite una sola comida fuerte en el día. La abstinencia de carne es obligatoria desde los 14 años y se repite todos los viernes de Cuaresma. Como alternativa, cada persona puede renunciar a algún hábito o vicio personal.