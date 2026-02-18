Jaldo: vamos a cumplir la palabra empeñada con los empleados públicos

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que el viernes se iniciarán las reuniones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores del sector público provincial, municipal y comunal, y confirmó que el Ejecutivo sostendrá una posición basada en el diálogo y la negociación.

En ese marco, el Primer Mandatario expresó: “todos sabemos la situación compleja en lo económico y social que está viviendo la Argentina y que por supuesto nuestra querida provincia no está exenta. No obstante, con nuestros gremios venimos teniendo una relación permanente estos últimos dos años, a tal punto que hemos venido realizando paritarias en tiempo y forma y en las últimas actas se acordó que en el mes de febrero nos volvíamos a sentar para poder conversar nuevamente para ver cómo podíamos llegar a algunos acuerdos en los temas que tienen que ver la recuperación del salario del empleado público provincial, municipal y comunal”.

Asimismo, indicó: “como lo hicimos estos dos años, venimos cumpliendo la palabra a rajatabla a tal punto que ya están anunciadas las fechas donde se van a reunir, ya están dados los turnos qué gremios van y qué días les toca. De tal manera que nosotros comenzamos la conversación. No hay duda que el diálogo ya comienza y no hay duda que seguramente con el esfuerzo de los secretarios generales de cada gremio que representan a los empleados públicos provinciales y también con el gran esfuerzo que tiene que hacer el Gobierno, seguramente vamos a llegar a un resultado y seguramente vamos a poder cumplir con las expectativas de los empleados públicos”.

El titular del Ejecutivo provincial precisó que el cronograma de encuentros quedó establecido a través del Ministerio de Gobierno y Justicia y agregó que las reuniones comienzan este viernes y que con este tema “llevamos tranquilidad a todos los empleados públicos”.

En relación con el contexto económico, sostuvo: “estamos viviendo momentos muy complejos, muy difíciles, donde presupuestaria y financieramente las provincias se están resintiendo producto del estancamiento del consumo, producto de la baja de la recaudación, sobre todo en el impuesto coparticipable más importante que tenemos que es el IVA. No obstante, así, este gobierno cumple la palabra de sentarse a negociar y seguramente de ambas partes vamos a poner la mayor predisposición para llegar a un acuerdo”.