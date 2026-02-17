Se termina el carnaval, mirá el próximo feriado largo que se viene

Luego del fin de semana largo de cuatro días por Carnaval, muchas personas ya se preguntan cuándo será el próximo feriado en 2026 y qué nuevas oportunidades habrá para descansar o planificar una escapada. Según el calendario oficial publicado por el Gobierno, el siguiente día de descanso llegará en marzo.

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo

El siguiente feriado nacional será el martes 24 de marzo, correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha inamovible en el calendario argentino.

Además, ese feriado se combinará con un día no laborable con fines turísticos, dispuesto para el lunes 23 de marzo, lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.