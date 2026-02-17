La CGT convoca a un nuevo paro general y podría afectar el transporte en Tucumán

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a un nuevo paro general de 24 horas contra el presidente Javier Milei, en rechazo al proyecto oficial de reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado y que será tratado por la Cámara de Diputados en los próximos días.

En ese marco, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó que se sumará a la medida, lo que anticipa un fuerte impacto en los servicios de transporte en todo el país. De concretarse la adhesión plena, no habría colectivos, trenes, taxis ni vuelos durante la jornada de protesta.

En Tucumán, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, señaló que la definición dependerá de la conducción nacional del gremio. “Si el consejo directivo nacional adhiere a la medida vamos a adherir todas las seccionales del país porque nosotros somos una unión”, afirmó. Asimismo, aclaró que aún no hay una fecha precisa para la huelga, aunque podría concretarse este jueves o la próxima semana, en coincidencia con el debate parlamentario.

González sostuvo que la reforma laboral incluye puntos que perjudican a los trabajadores, especialmente en lo referido a licencias y certificaciones médicas. Según expresó, se trata de modificaciones que “afectan profundamente al trabajador”.

Por último, el dirigente sindical aclaró que en Tucumán no existen actualmente conflictos salariales en el sector del transporte. Indicó que los sueldos de los choferes se abonan en tiempo y forma y que no mantienen diferencias con el empresariado local, por lo que la eventual adhesión respondería exclusivamente a la convocatoria nacional.