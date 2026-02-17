Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el Delegado Comunal intentó imponer una “Pachamama paralela”

Una fuerte polémica se desató en Amaicha del Valle en el marco de las celebraciones de la Pachamama y el Carnaval. María Eva Pastrana, quien fue elegida Pachamama 2026 por segundo año consecutivo, denunció públicamente que el actual delegado comunal habría intentado imponer una estructura paralela dentro de la comunidad originaria, incluyendo la designación de otra Pachamama.

La jornada del domingo transcurría con el color y la música característicos de la festividad, pero puertas adentro el clima era distinto. Pastrana aseguró que existe un conflicto de legitimidad institucional que atraviesa a la comunidad. Según su versión, el delegado comunal Paul Caillou se habría autoproclamado cacique sin respetar los mecanismos establecidos por la Constitución Política interna de los Amaichas.

“Es un poco sorprendente el segundo mandato de la Pachamama porque siempre se hacen los cambios año a año”, explicó, al señalar que la reelección no es habitual salvo en contextos de crisis. En ese sentido, sostuvo que la comunidad no atraviesa “momentos gratos ni de armonía con el gobierno del Estado” y que su continuidad responde a una decisión colectiva frente al escenario actual.

Conflicto de legitimidad y estructuras paralelas

Pastrana afirmó que el único cacique legítimo es Horacio Díaz, a quien considera elegido conforme a los mecanismos tradicionales de la comunidad. En cambio, señaló que Caillou habría organizado una asamblea paralela un día antes de la elección oficial del 25 de mayo y se proclamó autoridad en el predio de la Pachamama.

Según su relato, desde entonces conviven dos estructuras: la reconocida por la comunidad indígena y otra impulsada por el delegado, con su propio Consejo de Ancianos y una Pachamama designada en ese ámbito, identificada como Olga Pastrana.

“Iban a ser dos Pachamamas, pero parece que las autoridades del Estado frenaron eso para que no hubiera violencia”, sostuvo. La referente remarcó que la celebración pertenece a la comunidad originaria y cuestionó cualquier intento de injerencia externa en decisiones que, según expresó, afectan la identidad cultural y la ancestralidad del pueblo amaicheño.

Judicialización del conflicto

La tensión, según indicó, también llegó a la Justicia. Pastrana afirmó que el delegado comunal presentó denuncias en Monteros contra el cacique Díaz, lo que profundizó la fractura institucional. “La comunidad indígena está denunciada y enjuiciada por el delegado comunal”, señaló.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la Pachamama 2026 manifestó que su postura no apunta a la confrontación directa. “Tendríamos que tener valentía y dejar el orgullo y la soberbia. Si nos sentamos a conversar, no sería difícil solucionar esto”, reflexionó.

Mientras las celebraciones continuaban en el exterior, la disputa interna quedó planteada en términos que exceden lo ceremonial. El conflicto no solo gira en torno a la figura simbólica de la Pachamama, sino también al modelo de gobierno y a la legitimidad de las autoridades dentro de una de las comunidades originarias más reconocidas de Tucumán.