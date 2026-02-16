Liberan en su hábitat a una tortuga que apareció en el patio de un vecino de La Madrid

Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Graneros recataron una tortuga que se encontraba en un domicilio en la localidad de La Madrid. El propietario del inmueble dio aviso al personal policial sobre el animal al cual lo había resguardado y solicitaba la intervención del órgano competente.

De esta manera, un equipo de la Unidad Especial se apersonó en el inmueble y efectivamente, allí estaba el quelonio. El mismo se encontraba en óptimas condiciones de salud por lo que las autoridades de la División Flora y Fauna dispusieron que el animal sea liberado en su hábitat natural.