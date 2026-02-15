Candela Delgado y Las Yaguaretes hicieron historia y se consagraron campeonas en Nairobi

Candela Delgado sumó una medalla de oro a su extenso currículum luego de consagrarse campeona del Seven de Nairobi, Kenya, este domingo.

El seleccionado argentino femenino de rugby seven se consagró campeón de la primera etapa del SVNS 2 tras lograr cuatro victorias en cinco presentaciones. Con este título, Argentina lidera la tabla de posiciones con 20 puntos y ya proyecta el próximo certamen, que se disputará en Montevideo el 21 y 22 de marzo.

El formato del torneo reúne a seis seleccionados (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) bajo un sistema de todos contra todos en cada etapa. Finalizadas las tres competencias, los cuatro mejores clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), donde enfrentarán a las principales potencias del planeta.

Argentina, en la cima

Con hambre de gloria y una identidad cada vez más consolidada, Las Yaguaretés demostraron carácter, disciplina y capacidad competitiva ante rivales de alto nivel. El título en Nairobi no solo las posiciona como líderes del SVNS 2, sino que reafirma el crecimiento sostenido del rugby femenino argentino en el plano internacional.