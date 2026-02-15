miércoles 18 de febrero de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1425Blue: $1445Bolsa: $1424.7CCL: $1468.6Mayorista: $1404.5Cripto: $1473.9Tarjeta: $1852.5
15 Feb 2026 🔥 tendencia

Candela Delgado y Las Yaguaretes hicieron historia y se consagraron campeonas en Nairobi

El seleccionado femenino de la Unión Argentina de Rugby se consagró campeón en Kenia y arrancó el circuito con autoridad.

Candela Delgado sumó una medalla de oro a su extenso currículum luego de consagrarse campeona del Seven de Nairobi, Kenya, este domingo.

El seleccionado argentino femenino de rugby seven se consagró campeón de la primera etapa del SVNS 2 tras lograr cuatro victorias en cinco presentaciones. Con este título, Argentina lidera la tabla de posiciones con 20 puntos y ya proyecta el próximo certamen, que se disputará en Montevideo el 21 y 22 de marzo.

El formato del torneo reúne a seis seleccionados (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) bajo un sistema de todos contra todos en cada etapa. Finalizadas las tres competencias, los cuatro mejores clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), donde enfrentarán a las principales potencias del planeta.

Argentina, en la cima

Con hambre de gloria y una identidad cada vez más consolidada, Las Yaguaretés demostraron carácter, disciplina y capacidad competitiva ante rivales de alto nivel. El título en Nairobi no solo las posiciona como líderes del SVNS 2, sino que reafirma el crecimiento sostenido del rugby femenino argentino en el plano internacional.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , ,

Sigue leyendo:

Atención jubilados: PAMI actualizó su App ¿De qué se trata?

Noche de Cine en Monteros: La La Land en el Mercado Cultural

Miércoles inestable y la humedad que no baja

🔥 tendencia

La CGT convoca a un nuevo paro general y podría afectar el transporte en Tucumán

La Policía resguardó a una mujer que había sido amenazada de muerte por su pareja

🔥 tendencia

Vecinos denuncian que una calle permanece intransitable desde hace tres semanas en San José de Flores