miércoles 18 de febrero de 2026
Monterizos
San Valentín en Monteros: el Paseo de los Enamorados ya recibe a las primeras parejas en calle Colón

Este 14 de febrero, Monteros celebra el Día de los Enamorados con una propuesta especial en pleno centro.

El Paseo de los Enamorados, ubicado en calle Colón, primera y segunda cuadra, ya comenzó a recibir a las primeras parejas que se acercan a disfrutar de la ambientación preparada para la ocasión.

El espacio fue intervenido con una puesta en escena pensada para generar un clima romántico y familiar: estructuras decorativas, luces, flores y rincones ideales para fotografías convierten el paseo en un punto obligado para quienes buscan compartir un momento distinto. En la plaza seca, los primeros enamorados ya se acercaron para tomarse imágenes y recorrer el lugar.

Además de la propuesta visual, el paseo invita a descubrir y apoyar el trabajo de artesanos locales, con productos pensados para regalar en esta fecha especial. La iniciativa apunta a celebrar el amor en todas sus formas: en pareja, con amigos o en familia.

La convocatoria continuará durante la jornada, con expectativa de una importante afluencia de vecinos y visitantes que eligen vivir San Valentín en un espacio preparado especialmente para la ocasión en el corazón de la ciudad.

¿Con quién querés compartirlo?

