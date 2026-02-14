Carnaval en los Valles: tránsito intenso y con demoras por la 307 hacia Tafí y Amaicha

El inicio del fin de semana largo de Carnaval generó un fuerte flujo vehicular hacia los Valles Calchaquíes y dejó un escenario mixto: alta ocupación turística y una ruta que exige máxima precaución. El trayecto por la ruta provincial 307, principal acceso a El Mollar, Tafí del Valle y Amaicha del Valle, se encuentra transitable, aunque con demoras y tramos comprometidos por la humedad, deslizamientos recientes y presencia de agua sobre el asfalto.

La afluencia masiva de visitantes responde al feriado que se extenderá hasta el martes y moviliza a miles de personas hacia destinos tradicionales como Tafí del Valle y Amaicha del Valle. En esta última localidad, además del movimiento propio de la temporada, se desarrollan los festejos de Carnaval y el Festival Nacional de la Pachamama, uno de los eventos culturales más convocantes del calendario provincial.

En el kilómetro 13, a la altura del campamento de la Dirección Provincial de Vialidad, la acumulación de agua obliga a reducir la velocidad. Más adelante, tras el monumento al Indio, se repite el panorama: sectores mojados, vestigios de derrumbes y condiciones que no aconsejan detenerse innecesariamente. En Guasancho de la Yerba Buena el tránsito se vuelve particularmente lento por la elevada humedad ambiental y la presencia de ramas y piedras sobre la calzada.

La situación se complejiza en la zona conocida como “El Aluvión” y en los últimos tramos de la quebrada, donde se registran lluvias copiosas que dificultan la circulación, especialmente para motociclistas. El punto más crítico en términos de demora es La Herradura, donde el tránsito puede tornarse muy lento e incluso detenerse por momentos. En jornadas de alta concurrencia, el viaje desde el llano hasta Tafí del Valle puede extenderse a aproximadamente dos horas, siempre que no se produzcan incidentes.

A medida que se aproxima el ingreso a Tafí del Valle, las condiciones mejoran: el cielo tiende a despejarse, cesan las lluvias y el tránsito recupera fluidez. Sin embargo, a lo largo de todo el recorrido persiste un factor que demanda atención permanente: la presencia de animales sueltos sobre la ruta.

En paralelo, el nivel de reservas confirma el fuerte interés turístico. Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, manifestó su satisfacción ante la llegada masiva de visitantes y señaló que la previsión de reservas hasta ayer alcanzaba el 88% en Tafí del Valle. Aclaró que esos porcentajes suelen ajustarse con el correr del fin de semana y que el domingo tienden a consolidarse los niveles finales de ocupación. En cuanto al flujo vehicular, indicó que no se cuenta con cifras exactas, aunque describió como “enorme” la cantidad de vehículos que ascendieron durante la tarde y la noche del jueves.

El panorama combina entusiasmo turístico con un llamado a la prudencia: el destino convoca, pero la ruta exige conducir con responsabilidad.