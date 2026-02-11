miércoles 11 de febrero de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1420Blue: $1435Bolsa: $1433.3CCL: $1476.4Mayorista: $1400Cripto: $1469.2Tarjeta: $1846
11 Feb 2026

Social Monteros quedó eliminado del Torneo Federal tras caer ante el candidato S.R. Club

Social Monteros cayó 3 a 0 frente a S.R. Club de Mendoza y quedó fuera del Torneo Federal de Vóley. El equipo cerró una destacada campaña entre los ocho mejores del certamen.

El sueño de Social Monteros de acceder a las semifinales del Torneo Federal de Vóley llegó a su fin este martes por la noche. El "Rojo" cayó ante S.R. Club por 3 a 0, con parciales de 15-25, 23-25 y 16-25, en un partido donde el rival hizo valer su jerarquía y condición de firme candidato a la Liga Nacional de Voleibol Masculina (LNVM ex A2)

Desde el inicio, el equipo mendocino impuso condiciones, especialmente en el primer set, donde mostró contundencia en ataque y solidez defensiva. Social intentó reaccionar, pero sintió el peso de la experiencia y la altura del rival.

El segundo parcial fue el más parejo de la noche. Social Monteros elevó su nivel, presionó con el saque y logró incomodar a su adversario, llevando el set punto a punto hasta el cierre. Sin embargo, S.R. Club mostró jerarquía en los puntos decisivos y se quedó con el parcial por la mínima

En el tercer set, el conjunto mendocino volvió a marcar diferencias, apoyado en el ex opuesto de la Selección Argentina "Pepe" Luis Gonzalez, cerrando el encuentro con autoridad y asegurando su lugar en semifinales.

Más allá de la eliminación, el equipo realizó una sólida fase regular, superó con mérito la serie de octavos y logró meterse entre los ocho mejores del torneo.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Social Monteros quedó eliminado del Torneo Federal tras caer ante el candidato S.R. Club

,

Se acerca un fin de semana extra largo, ¿Qué tienen que tener en cuenta los trabajadores?

La obra integral de infraestructura en la zona oeste de Monteros tiene un 85% de avance

Concepción: Condenan al autor de un robo en la Escuela Agrotécnica

Recuperaron un celular robado en la plaza principal de Tafí del Valle tras un rápido operativo policial

Las profesiones que la IA no podrá reemplazar y que ya se proyectan como las mejores pagas