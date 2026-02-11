Social Monteros quedó eliminado del Torneo Federal tras caer ante el candidato S.R. Club

El sueño de Social Monteros de acceder a las semifinales del Torneo Federal de Vóley llegó a su fin este martes por la noche. El "Rojo" cayó ante S.R. Club por 3 a 0, con parciales de 15-25, 23-25 y 16-25, en un partido donde el rival hizo valer su jerarquía y condición de firme candidato a la Liga Nacional de Voleibol Masculina (LNVM ex A2)

Desde el inicio, el equipo mendocino impuso condiciones, especialmente en el primer set, donde mostró contundencia en ataque y solidez defensiva. Social intentó reaccionar, pero sintió el peso de la experiencia y la altura del rival.

El segundo parcial fue el más parejo de la noche. Social Monteros elevó su nivel, presionó con el saque y logró incomodar a su adversario, llevando el set punto a punto hasta el cierre. Sin embargo, S.R. Club mostró jerarquía en los puntos decisivos y se quedó con el parcial por la mínima

En el tercer set, el conjunto mendocino volvió a marcar diferencias, apoyado en el ex opuesto de la Selección Argentina "Pepe" Luis Gonzalez, cerrando el encuentro con autoridad y asegurando su lugar en semifinales.

Más allá de la eliminación, el equipo realizó una sólida fase regular, superó con mérito la serie de octavos y logró meterse entre los ocho mejores del torneo.