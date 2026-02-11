Se acerca un fin de semana extra largo, ¿Qué tienen que tener en cuenta los trabajadores?

En este año 2026, dichas festividades tendrán lugar los próximos 16 y 17 de febrero, respectivamente.El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) equipara el tratamiento de los días feriados al descanso dominical.

Por esta razón, el trabajo en esos días se encuentra prohibido, salvo en las situaciones excepcionales descriptas en el artículo 203 de la LCT.

Todo trabajador que preste servicios el 16 o 17 de febrero deberá cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual ('pago doble').

Para tener derecho al cobro del salario de estos feriados (aun si no se trabaja), el trabajador deberá cumplir con alguno de estos requisitos (Art. 168 LCT):